افتتاح معرض «شباب مصر» ببني سويف بعد إعادة إنشائه بتكلفة 40 مليون جنيه

افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، معرض شباب مصر بعد إعادة إنشائه بتكلفة 40 مليون جنيه، تمهيداً لتشغيله تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي.

وشهد الافتتاح المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس الإدارة، والمهندس سيد حسان رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر، والمهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد، والمهندس عصام بدوي المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، والمهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديد.

وزير الإسكان يتفقد مكونات معرض «شباب مصر»

وعقب افتتاح المعرض، تفقد الوزير والمحافظ أقسام ومكونات المعرض بعد إعادة إنشائه وتاهيله على مساحة إجمالية 2700 مترا، ويتكون من 102 محلا بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كافة الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض، حيث تم الانتهاء من مراسم القرعة العلنية بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتم تسكين الشباب والمواطنين المستفيدين بعد قيامهم بالاختيار من بين مظاريف مغلقة متضمنة موقع ومساحة المحل والتي تم وضعها داخل صندوق شفاف، لضمان وتحقيق النزاهة والحيادية.

كما استمع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، لعرض تفصيلي عن المشروع، بداية من تواجد المعدات والأطقم الفنية من المهندسين والعمال، للموقع عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض، والتي بدأت برفع المخلفات وآثار الحريق، ثم البدء في أعمال الانشاء.

متضررو معرض شباب مصر يشكرون الرئيس السيسي

فيما أعرب الشباب والمواطنون، عن امتنانهم الكبير للرئيس السيسي، على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذي مثل دعماً معنويا ومادياً غير محدود ساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم، مؤكدين أن ما قام به الرئيس ليس بجديد، وأنهم لم يفقدوا الأمل ولو للحظة في انفراج محنتهم وثقتهم أنه بمجرد أن تصل لسيادته، لن يتأخر في الوقوف إلى جانبنا، وهو ما نلمسه اليوم على أرض الواقع من الانتهاء من أعمال الإنشاء في وقت وزمن قياسي لم يزد عن 40 يوماً، وسط تواجد دائم من مسؤولى الأجهزة التنفيذية وصول المعدات وتواجد التنفيذيين، حتى تم الاتتهاء من المشروع.