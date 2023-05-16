بدء إعادة بناء معرض شباب مصر بعد احتراقه في بني سويف

توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالنيابة عن شعب بني سويف بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، للاستجابة الفورية بتحريك المعدات والبدء في أعمال إعادة معرض شباب مصر الذي تعرض لحريق يوم الأحد الماضي.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الوضع أفضل مما كان عليه، دعما للشباب والوقوف بجانبهم في محنتهم التي تعرضوا لها.

وقال محافظ بني سويف، إنه فور صدور تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة مساء أمس، تحركت الأجهزة المعنية بتكليف من رئيس الوزراء إلى وزير الإسكان، والذي بدوره كلف بالتحريك الفوري لمعدات وأجهزة شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير والإسكان لموقع الأعمال للبدء في العمل.

متابعة لحظية من رئيس مجلس الوزراء

وأشار محافظ بني سويف إلى المتابعة اللحظية لدولة رئيس مجلس الوزراء مع المحافظة وأجهزتها المعنية منذ الساعات الأولى لتداعيات الحريق، الذي تعرض له المعرض أول أمس الأحد، وأسفر ذلك عن دعم جهود السيطرة على تداعيات الواقعة الأليمة.

حريق هائل بمعرض تجاري في بني سويف

وشهدت مدينة بني سويف صباح الأحد، حريقًا هائلًا نشب في معرض تجاري بمنطقة الإبراهيمية، يضم عدد من الباكيات لبيع الملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية البلاستيكية، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق ويتم إخماد النيران.