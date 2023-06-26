افتتاح معرض شباب مصر المحترق في بني سويف بعد إعادة بنائه.. اليوم

يفتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، معرض شباب مصر في مدينة بني سويف، والذي تعرض للإحتراق بالكامل، في 14 مايو الماضي، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض أفضل مما كان عليه.

حريق معرض شباب مصر في بني سويف

البداية كانت بحريق في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، منتصف شهر مايو الماضي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي إلتهمت كافة محتويات المعرض من ملابس وأدوات منزلية وغيرها من مواد تجارية، إذ كان يضم المعرض أكثر من 103 باكية للشباب، قبل أن يُعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم في أقل من 48 ساعة، في بيان، بإعادة بناء وتأهيل المعرض مرة أخرى، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المقاولون العرب تنتهي من إعادة بناء معرض شباب مصر ببني سويف

وشرعت معدات شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير في اعادة بناء المعرض التجاري معرض شباب مصر في بني سويف، لأفضل مما كان عليه، خلال 48 ساعة فقط من وقوع الحريق، لتنهي أعمالها بالمعرض ويتم إجراء القرعة العلنية على شباب المعرض مرة أخرى ويتم تسليمهم الباكيات التجارية الخاصة بهم وفقط أجراءات الوحدة المحلية ومحافظة بني سويف.

محافظ بني سويف: إنشاء 103 باكيات داخل معرض شباب مصر

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، "إن المعرض مُقام على مساحة 2700 متر، ويتكون من 103 باكية بمساحات متفاوتة ومتنوعة تناسب كافة الأنشطة التجارية التي يشملها المعرض، وتم إجراء القرعة العلنية للشباب وتسليمهم الباكيات، تنفيذاً لتكليف القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض الذي تعرض للإحتراق منتصف الشهر الماضي".

كما تضمنت الإجراءات صرف 60 ألف جنيه تعويض لمتضرري حريق معرض شباب مصر بشكل عاجل بعد التنسيق مع الجهات المعنية.