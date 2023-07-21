«النقل»: انتظام التشغيل اليومي للقطارات الروسي على خطوط السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل، انتظام حركة التشغيل اليومي للقطارات الروسي «الدرجة الثالثة المكيفة - الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية»، على خطوط شبكة السكك الحديدية، للوجهين البحري والقبلي.

مزايا إضافة نوعيات جديدة من القطارات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن هناك مشروعات تطوير واقعية حقيقية في ملف السكة الحديد في الوقت الحالي، بإضافة نوعيات جديدة من القطارات على الخطوط، ومد خطوط السكة الحديد لمناطق نائية، فضلاً عن تخصيص محطات كاملة للصعيد مثل محطة سكك حديد صعيد مصر.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن تطوير المحطات والخطوط يحقق العديد من المميزات للركاب، ويعالج مشاكل استقرت في السكة الحديد لسنوات، واصفاً مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخطوط السكك الحديدية بالـ«ممتاز»، فضلاً عن تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

تطبيق منظومة النقل المتعدد

من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكة الحديد، أن أعمال التطوير قللت نسب حوادث السكك الحديدية حيت تصل الآن إلى 10% مما كانت عليه سابقاً، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطبيق منظومة النقل المتعدد أي تنقل البضائع عن طريق الموانئ ثم خطوط السكة الحديد، موضحاً لـ «الوطن» أن التطوير وإضافة نوعيات جديدة من القطارات يسهم في تقليل الوقت المستغرق في الرحلات.