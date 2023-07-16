ورش «كوم أبوراضي».. تطوير شامل لعربات القطار الإسباني مع التحديث المستمر

عربات مُتهالكة تعمل على جميع الخطوط منذ ما يقرب من 40 عاماً والبعض منها يصل إلى 50 عاماً، باتت محاولات تطويرها أمراً ليس هيناً، يحتاج إلى خطة واضحة وطموحة وإرادة تنفيذ قوية، وهو ما وضعته بالفعل الدولة المصرية مُمثلة فى هيئة السكك الحديدية، إذ أعدّت مشروعاً مهماً لتطوير وإعادة تأهيل وتحديث عربات القطار الإسبانى بالكامل، لتغيير ثوبه القديم بآخر جديد يُقدّم خدمة متميزة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، و«الصعيد» له نصيب الأسد من أعمال التطوير.

«حميد»: التطوير يجرى وفق معدلات أمان مرتفعة

«الوطن» أجرت جولة فى ورش كوم أبوراضى، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير عربات القطار الإسبانى، بداية من أول مرحلة حتى آخر مرحلة، مع المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس محمود حميد، مدير إدارة الإنتاج بالورش، والمسئول عن أعمال مشروع تطوير عربات القطار الإسبانى.

قدّم المهندس محمود حميد، خلال الجولة، شرحاً تفصيلياً لعمليات التطوير: «فى البداية بتيجى العربة من على خط السكة الحديد يتم عمل تجديد كامل لها بفك كل المكونات الداخلية بحيث تظهر العربة على الصاج»، ثم يبدأ فريق متخصّص فى إزالة الدهانات الخارجية بالكامل، وكشف البرومات والتآكل الموجود فى العربات.

بعد ظهور العربة «على الصاج» تدخل قسم الهياكل المعدنية لمعاجلة البرومات والتآكل إن وجدت، ثم تبدأ عمليات الدهانات حتى يكسو العربة شكل جديد مُميز، ثم تبدأ التركيبات الداخلية للعربة من الكهرباء ووحدات التكييف والأسقف وغرف العفش ودورات المياه والفرش والكراسى الجديدة، وفق معايير عالية من الجودة.

أعمار العربات التى يتم تطويرها وتجديدها «متفاوتة»، وفق وصف المهندس محمود حميد، فهناك عربات يصل عمرها إلى 40 عاماً، لذلك فإنّ عمليات التطوير تتم وفق معدلات أمان عالية تُراعى جيداً فى المشروع بالكامل، بداية من مكونات العربة كالشاسيه.

أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتحديث عربات القطار الإسبانى بالكامل تتم على يد مهندسين مصريين وشركات مصرية وطنية خالصة، وبقطع غيار حتى الآن محلية بنسبة 100%، بداية من تغيير وتجديد دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف. وتشمل أعمال التطوير عربات الدرجة الأولى والثانية، ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات إسبانى، حيث يتكون كل قطار من عربة بوفيه و4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية، على أن تكون كل أعمال التطوير على أعلى مستوى.

الهيئة: 423 عربة تقدم خدمة جيدة

وتمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر 423 عربة إسبانى تم توريدها قبل أكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية، وتم تطويرها إلى عربات مكيفة آخر فترة التسعينات، وقد تقادمت هذه العربات وأصبحت الخدمة المقدّمة منها غير مُرضية، حسب وصف تقرير صادر عن هيئة السكك الحديدية، لجمهور الركاب، وكان هذا هو السبب الرئيسى فى إعادة تأهيل وتطوير وتحديث جميع القطارات الإسبانى لتقديم مستويات خدمة مميزة.