السكة الحديد تخفّض سرعات القطارات في بعض الخطوط بسبب الحرارة الشديدة

وجّهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط، خاصة أوقات الذروة، نظرا لارتفاع درجة الحرارة، التي تؤثر على القضبان والمعدات، مؤكدة أنّ هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن تعود القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي

وأكد الهيئة في تقرير لها، أنّه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط، خاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال غرفة الطوارئ المخصصة، لافتة إلى أنّ حركة القطارات منتظمة بخطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة التينة والمنطقة الأوتوماتيكية بين الكاب والتينة في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد – الزقازيق - أبو كبير».