ضبط 6 متهمين في 5 قضايا مخدرات بدمياط

شنت أجهزة الأمن بدمياط حملة لضبط الخارجين على القانون، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واستهدفت الحملة التي شنها قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط دوائر مراكز شرطة دمياط ، فارسكور وكفر البطيخ وقسم شرطة رأس البر، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات

كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلوجرامات

كمية من مخدر الهيدر ووزنت 9 كيلو جرامات

كمية من مخدر الهيروين

بندقية خرطوش

فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.