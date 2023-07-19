ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في 3 محافظات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي يعمل على ترويج المواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش، من منطقة سيناء لعملائه بمختلف المحافظات.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما ومبلغا ماليا و3 هواتف محمولة بالإسماعيلية.

وفي شمال سيناء، جرى ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجراما، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

أما الإسكندرية، جرى ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,740,000 جنيه تقريبًا