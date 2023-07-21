إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 13 شخصًا في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم، بين بوابات الرسوم والطريق الدائري الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.