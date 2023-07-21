توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 22 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 24 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.