أوروبا تنافس دول الخليج في الطقس.. الحرارة تصل لـ60 درجة مئوية

موجة من الطقس الحار ضربت أغلب دول العالم منذ الأسبوع الماضي، وهو ما نتج عنه تزايد حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، مع ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يفقدون حياتهم نتيجة الموجة الحارة، ويرجع البعض سبب تطرف درجات الحرارة إلى التغيرات المناخية وتزايد الاحتباس الحراري، ويبقى السؤال هل أدى تغير المناخ لتسجيل بعض المدن الأوروبية درجات حرارة أعلى من المدن الخليجية؟.

أرقام قياسية في درجات الحرارة بالمدن الأوروبية

وأعلنت هيئات الأرصاد بالدول الأوروبية عن تسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة بصورة غير مسبوقة، حيث سجلت إسبانيا الأسبوع الماضي درجات حرارة وصلت 60 درجة مئوية، بحسب ما سجلته الأقمار الصناعية، بعد اجتياح الموجة الحارة البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، و«سكاي نيوز عربية».

وسجلت روما درجات حرارة قياسية، بلغت 42.9 مئوية، كما سجلت كاتالونيا 45.3 درجة مئوية، وهي درجات قياسية بالنسبة لهذه المُدن التي تُعتبر وجهة للسياح من كُل أنحاء العالم في فصل الصيف.

المدن الأوروبية تفوقت على المدن الخليجية بتسجيل درجات حرارة مرتفعة

وأشار موقع طقس العرب إلى أن درجات الحرارة المسجلة في بعض مُدن أوروبا مقاربة أو تزيد عن تلك المسجلة في بعض العواصم والمدن الخليجية بالفعل، مثل العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي، حيث سجلتا 41 درجة مئوية، وكذلك الحال في العاصمة البحرينية المنامة، في الوقت الذي تسجل فيه العاصمة العمانية مسقط درجات حرارة لا تتجاوز 35 مئوية.