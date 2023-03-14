محطة كهرباء جديدة تدخل الخدمة في القليوبية.. بتكلفة 450 مليون جنيه

أعلن أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، دخول محطة محولات جديدة لدعم الكهرباء في المدينة، وتحسين الخدمة، في إطار خطة الدولة لدعم أجهزة المدن للاهتمام بالبنية الأساسية، وإنشاء ما يلزم من المشروعات الخدمية اللازمة، والتأكد من المواصفات القياسية المطلوبة، وطبقًا للتوقيتات المحددة للانتهاء منها.

الانتهاء من مشروع محطة محولات 5 بالعبور

أوضح رئيس جهاز مدينة العبور في بيان له الانتهاء من مشروع محطة محولات 5 بقدرة إجمالية 525 ميجا / فولت / أمبير على مساحة 6.5 فدان، وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية «ب&ج» بجهد «22/66/220 ك فولت»، ليصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع 700 «ميجا فولت أمبير»، ويعد المشروع من المشروعات الأساسية في خطة الموضوعة من قبل جهاز المدينة.

وأوضح البيان، أن رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ومسئولي الإدارات المعنية بالجهاز شاركوا في فعاليات تشغيل المحطة وربطها على المحطة، لتدعيم أحمال المدينة الصناعية والسكنية والربط النهائي على الشبكة العامة لنقل الكهرباء، عن طريق مصدرين، هما: العاشر أبو زعبل وخط بدر أبو زعبل عن طريق إنشاء محطة سكاكين أرضية وأبراج هوائية.

إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور

وأشار المهندس احمد رشادرفي بيان الجهاز المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، ويعد المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية، أو السكنية بمدينة العبور والمدن المجاورة مثل مشروعات العبور الجديدة و مشروع الاسكان الاجتماعي بمنطقة الـ2500 فدان وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع بيت الوطن والأكثر تميزًا.

ولفت إلى أن المحطة تتكون من عدة مبان مبنى جهد 220 ك/فولت ومبنى جهد 66 ك/فولت ومبنى التحكم المركزي، وشبكة حريق مركزية وأبراج المراقبة وغرف الأمن وتحتوي المباني على مهمات قواطع من النوع (gis) والنظام المستخدم للتحكم المركزي داخل المحطة عن طريق اسكادا سيستم (scada system) ويعد من أحدث الأنظمة وتشمل أيضا المحطة عدد (4) محولات بقدرة 40 ميجا فولت أمبير جهد 22/66 ك/فولت بخلاف عدد 3 محولات بقدرة 175ميجا فولت امبير جهد 220/66 ك/فولت.

من جانبه، قال المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز، إن المحطة صُممت على أحدث أنظمة الحريق من النوع المعنون adress able وكذلك أجهزة الإطفاء الذاتي على المحولات.