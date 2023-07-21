تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية.. تعرف علي أنواعها وطرق التقديم

يرغب كثير من المواطنين المصريين، والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، في معرفة تفاصيل تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية لموسم هذا العام 1445ه‍، بعد أن كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن مزايا تلك التأشيرة التي تُمَكّن المواطنين السعوديين من دعوة أصدقائهم واقاربهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، أعلنت الوزارة عن كافة المعلومات المتاحة عن تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية وذلك من خلال تغريدة على حسابها الشخصي علي تطبيق «تويتر»، حيث إن لتلك التأشيرة 3 مزايا وهي كالتالي:

- يمكن إصدار تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية لسفرة واحدة أو عدة سفرات.

- يتمكن حامل تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية من أداء مناسك العمرة كاملة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية.

- يتمتع حامل تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية بالمشاركة في الرحلات السياحية لكافة مدن السعودية، بالإضافة إلى زيارة الأماكن التاريخية والإثرائية في المملكة.

أنواع تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية في السعودية

تتميز تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية بأنها نوعان هما:

- النوع الأول من تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية، تمتد إلى 90 يومًا، ذات السفرة الواحدة.

- النوع الثاني من تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية، تمتد إلى 365 يوما لعدة سفرات.

طرق التقديم على تأشيرة العمرة للزيارة الشخصية

التوجه إلي موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودية لملء النموذج الإلكتروني الخاص بتأشيرة العمرة للزيارة الشخصية.

ويقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات، بشرط أن تكون مطابقة لجواز السفر الخاص به.

ويجب أن يمتلك المتقدم إقامة سارية المفعول (المقيمين)، وأن يكون الشخص المطلوب من الدرجة الأولى.