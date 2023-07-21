دبلوماسي روسي: موسكو تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، قال اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب، بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في وقت سابق هذا الأسبوع.

اتفاق الحبوب جاء للحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من مواني البحر الأسود، التي تعطلت بسبب الحرب.

وأعلنت موسكو، الاثنين الماضي، انسحابها من «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب» التي عقدتها مع كييف، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب، وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده عدة مرات، قبل أن ينتهي في 17 يوليو، وتعلن موسكو تعليقه.