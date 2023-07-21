أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق.. تبدأ من 200 جنيه للكيلو

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق، نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتُعد اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة من الأطعمة المميزة ذات المذاق الجيد، التي تحرص ربات البيوت على معرفة أسعارها.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-7- 2023 بالأسواق المحلية، ومحلات الجزارة، إذ تراوح السعر ما بين 200 و330 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع كما يختلف السعر من مكان لآخر، بحسب حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-7- 2023

- يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و230 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 250 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 250 و330 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 و300 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 و320 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 و330 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم الجمعة 21-7- 2023

- يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 و170 جنيها

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 و330 جنيها

- يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيه