مراسل dmc: أرينا العلمين تستعد لاستقبال حفل الفنان تامر حسني غدا

قال محمد سعد، مراسل قناة dmc، إنَّ العلمين الجديدة تشهد في الوقت الحالي استعدادات لإقامة حفل الفنان تامر حسني، «تجهيزات الحفل تجرى على قدم وساق.. والحفل سينطلق غداً».

سعد: حفل الفنان تامر حسني والاستعدادات بمهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «سعد» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «اليوم» الذي يُعرض على قناة «dmc»، أنَّ حفل الفنان تامر حسني أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الفنية لأنه يعد أول حفل غنائي منذ انطلاق المهرجان، «مكان الحفل داخل المهرجان والاستعدادات رأيناها أمس.. منطقة أرينا العلمين التي تشهد استعداد كبير وهناك استعدادات لأجهزة الساوند وأخرى للإضاءة وغيرها من التجهيزات».

استعدادات خاصة لأماكن جمهور الحفل الغنائي

تابع مراسل «dmc»، «هناك استعدادات خاصة لأماكن الجمهور لحفل الفنان تامر حسني.. واليوم نتابع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 من مكان الحفل وسط إقبال كبير وتوافد جماهيري للمدينة لحضور الفعاليات ومن جنسيات مختلفة مثل السعودية والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وجنسيات أوروبية أيضاً أتت للاستمتاع بالمضيف والشواطىء لمدينة العلمين».