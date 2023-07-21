سائق معدية في بورسعيد لبرنامج «أتوبيس السعادة»: خدمة الناس تسعدني

قال محمد التابعي، سائق معدية بورسعيد، إنَّ متعة العبور بالركاب في سلام وأمان هدفة الأساسي من عمله الذي يمارسه منذ حوالي 17 عامًا كسائق معدية، مؤكدًا أنَّ أكبر سعادة له هي «خدمة الناس ورؤية سعادتهم وفرحتهم التعامل مع الجمهور له العديد من المميزات بصفة عامة».

التابعي: تلبية احتياجات الناس ومساعدتهم أكبر سعادة لي

وأضاف «التابعي» خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة» تقديم الإعلامي أحمد يونس على شاشة «قناة dmc»، أنَّه يحرص من خلال عمله على تلبية احتياجات الناس ومساعدتهم، مشيراً إلى أنَّ العمل في البحر متعة في حد ذاته بعيداً عن المخاطر التي تلازم طبيعة هذا العمل، بجانب متعة العبور بالركاب في سلام وأمان.

أكثر من 40 رحلة يومية أقودها

وتابع سائق معدية بورسعيد: «أقود أكثر من 40 رحلة يومية وبالنسبة لدراستي فقد تخرجت من المدرسة البحرية لقناة السويس، بجانب دورات تدريبية في فن وقيادة المعدية ودراسة التعامل مع الجمهور وكيفية الدخول والخروج من المراسي.. وربنا يقدرنا على قضاء حوائج الناس».