كشفت وزارة التربية والتعليم آخر موعد للتقديم في المدارس لرياض الأطفال بالمحافظات ورقيا، بعد غلق الباب إلكترونيا إذ استمر التقديم لمدة شهر واحد مع مد بعض المحافظات فترة التسجيل أكثر من مرة حتى يمكن للطلاب التسجيل في رياض الأطفال.

أخر موعد للتقديم في المدارس لرياض الأطفال بالمحافظات

وحددت بعض مديريات التربية والتعليم، آخر موعد للتقديم في المدارس لرياض الأطفال بالمحافظات، إذ يمكن التقديم بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق في مختلف المديريات، وتستمر عملية التقديم حتى منتصف أغسطس في بعض المحافظات.

تاتقديم في المدارس لرياض الأطفال بالغربية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الغربية أنه يجري التقديم في المدارس بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحددت المستندات المطلوب تقديمها كالآتي:

- نموذج التقديم على موقع الوزارة مطبوع

- أصل شهادة الميلاد مميكنة «للإطلاع» وصورة ضوئية منها للتقديم.

- ما يثبت إقامة ولي الأمر في المربع السكني للإدارة المتقدم لها مثل «بطاقة الرقم القومي، أو إيصال خدمات سواء إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو عقد إيجار موثق»

- سداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 10 أيام، وإلا سقط حقه في القبول.

وأضافت أنه يجري التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، في الفترة من 27 الشهر الجاري، إلى 24 أغسطس، عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

تقديم الأوراق بمدارس رياض الأطفال بني سويف

وكشفت مديرية التربية والتعليم ببني سويف أنه يجري بدء التقديم في المدارس لرياض الأطفال بعد إعلان نتيجة التنسيق الإعلان، على أن يقوم ولي الأمر بدفع المصروفات كحد أقصى 15 يوما من إعلان النتيجة.

التقديم للرياض أطفال في المدارس بكفر الشيخ

أوضحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه جرى غلق باب التقديم الإلكتروني الأربعاء 12 يوليو، في انتظار إعلان نتيجة التنسيق ليجري بعدها التقديم في المدارس ورقي لرياض الأطفال.

التقديم لمدارس رياض أطفال بالدقهلية

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان له أنه يجري فتح باب التقديم في المدارس لرياض الأطفال بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال، ويتولى ولي الأمر بدفع المصروفات المحددة لمدة كحد أقصى 15 يوم