تعيين 1214 معلما تخصص رياض أطفال في الإسكندرية 

أعلن الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أنه سيجرى تعيين 1214 معلما ومعلمة تخصص رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك لسد العجز بعد موافقة وزارة المالية على التعيين، كما سيجرى تعيين 800 عامل وعاملة لتوزيعهم على المدارس لغطية عجز العمالة بالمدارس.

تعيين المعلمين في الوقت المناسب لسد العجز

وجاء قرار التعيين في الوقت المناسب لسد العجز لحاجة مدارس الإسكندرية لمعلمين جدد، طبقا لوكيل وزارة التربية التعليم بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، وسوف يجرى اختيار العدد المعلن عنه من مسابقة الـ30 ألف معلم، ويعد ذلك بادرة أمل لتعيينات أخرى.

وأوضح «أبو زيد» أن سد العجز بمحافظة الإسكندرية، يجرى بعدة طرق، سواء مسابقة الـ30 ألف معلم، أو من خلال التعاقد بالحصة إلى جانب التطوع؛ إذ أنه لا يمكن ترك أي مادة دراسية بها عجز حتى لا يضار الطلبة، والوزارة تعمل دائما على تذليل كل العقبات من أجل الوصول لأعلى معدلات التميز في التعليم بمصر.

نجاح مجموعات الدعم

وأشار وكيل تعليم الإسكندرية إلى أن مجموعات الدعم المدرسي تحقق نجاحا ملحوظا على الأرض، وذلك بعد تعاون الجميع، ما يعود بالنفع على الطلبة والطالبات والمعلمين.

وأوضح بسيونى محمد، مدير عام إدارة العجمى التعليمية، أن أهم أسباب النجاح تغطية القرار للنواحي كافة، ما دعا المدارس الخاصة وأصحاب السناتر التعليمية للانضمام لها، ورغبة أولياء الأمور والطلبة والمدرسين فىيمجموعات الدعم التي ستكون داخل المدرسة، ما يعطى الجميع الإحساس بالأمان.