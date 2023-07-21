مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بالبحر الأحمر

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، شمال محافظة البحر الأحمر، وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

حادث تصادم سيارتين نقل

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل بسيارة أخرى قبل قرية الزعفرانة بنحو 2 كيلو.

كشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي أن الحادث أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولى، وإصابة الثاني بإصابات بسيطة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة

كما شهد طريق سفاجا اليوم مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، في حادث انقلاب سيارة بالأحمر، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.