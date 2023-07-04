التصريح دفن عامل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في قليوب

أمرت جهات التحقيق في قليوب، بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

اصطدام قطار بعامل في قليوب

تلقت الأجهزة بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بعامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري دائرة المركز.

تفاصيل مصرع عامل بقليوب

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «إبراهيم م ج» 27 سنة عامل، مقيم قرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي أصدرته قرارها المتقدم.