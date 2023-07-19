رسوم خدمة التأمين على جواز السفر المصري.. توفر مساعدة أثناء المرض والحوادث

خدمات عديدة للمصريين العاملين بالخارج تضمن الحفاظ على حقوقهم، منها خدمة التأمين على جواز السفر المصري، والتي توفر مساعدة فورية للمسافرين حال تعرضهم لأي حادث أو مرض على مدار 60 يوم سفر متواصل.

تفاصيل خدمة التأمين على جواز السفر المصري

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل خدمة التأمين على جواز السفر المصري وشروطها والرسوم المطلوبة لها، والتي جاءت على النحو التالي:

- وثيقة تأمين السفر تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

- وثيقة تأمين السفر أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر.

- يحصل المسافر على الوثيقة بقسط تأميني 300 جنيه.

- تحصل شركة أمان قسط التأمين في منافذ الجوازات الموجودة بكل أنحاء الجمهورية.

- تكون الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.

مزايا وثيقة التأمين على جواز السفر المصري

تشمل وثيقة تأمين السفر المميزات الآتية:

- تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حال المرض أو وقوع حادث.

- تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة حال وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد.

كيفية الحصول على وثيقة تأمين السفر

يحصل حاملي جوازات السفر على وثيقة تأمين السفر، باتباع الخطوات التالية:

- زيارة مقر الجوازات.

- اتجه إلى شباك أمان بجواز السفر.

- سداد رسوم قسط التأمين والحصول على الملصق الإلكتروني.

- طباعة الوثيقة من خلال بوابة العملاء بموقع الجميعة من هنــــا.