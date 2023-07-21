«الداخلية» تضبط متهمين بالتعدي على شخص بعصا خشبية في الغربية

قالت وزارة الداخلية، إنه جرى تداول تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة والتعدى على آخر بالضرب أمام المحل الخاص به، مستخدما سلاح أبيض وعصا، وإحداث إصابته وتهديده بالقتل في الغربية.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأشارت الوزارة، إلى أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 يوليو الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، من مالك محل مقيم بدائرة القسم بتضرره من شخصين مقيمين بدائرة القسم، لتعديهما عليه بعصا خشبية، محدثين إصابته بجروح متفرقة في الجسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعديا على إثرها عليه، على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.