إصابة تاجر خردة في حريق شقته بالمنيرة الغربية

أصيب تاجر خردة بحروق من الدرجة الثالثة بالمنيرة الغربية، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع الكيلاني بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أثناء تركيب عامل خردة، 40 عاما، أسطوانة غاز بالمطبخ نتج عنها تسريب، ما أدى إلى نشوب الحريق وإصابته بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.