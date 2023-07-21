958 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية في قنا

يبدأ غدا السبت 958 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، بأداء الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط العربي، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

امتحان الدور الثاني

وأوضح أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن 958 طالبة وطالبة موزعين على 7 لجان مجمعة، بمدارس مدينة وقرى مركز نجع حمادي، يؤدون امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 م، وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

القرارات الوزارية

شدد مدير عام الإدارة، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان بوقت كاف.

وأضاف المدير العام، أنه جرى تشكيل غرفة العمليات فرعية بديوان الإدارة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.