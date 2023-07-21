«لوغاريتم» يجري جولة داخل سوبر ماركت ذكي بكوريا الجنوبية: «مفيهوش ولا عامل»

أجرى الإعلامي أحمد فايق بصحبة الدكتور أحمد الشرقاوي، خبير التكنولوجيا المدمجة وعلوم الروبوتات في كوريا، جولة داخل «سوبر ماركت» ذكي في كوريا الجنوبية.

السوبر ماركت ليس به أي عامل

وأوضح «الشرقاوي»، خلال برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن السوبر ماركت ليس به عمالة، فالشخص يأخذ السلعة التي يرغب في شرائها، ويدفع ما يقابلها مشتريات بنفسه عن طريق كارت، كما يمكن أن تعد القهوة أو العصائر بنفسه.

ولفت إلى أن السوبر ماركت مفتوحًا طوال الـ24 ساعة، علما بأن هناك كاميرات مراقبة داخلية، متابعا: «لن نضطر للذهاب للكاشير لدفع النقود في المستقبل، فبمجرد الحصول على السلعة من الرف المحل يحاسبك بنفسه».

من جانبه قال الإعلامي أحمد فايق أن الموز يباع في السوبر ماركت ليس بالكيلو ولكن ثمرة أو ثمرتين فقط، وفي المستقبل ستنتشر مثل هذه الأماكن الذي لا يعمل بها عمال.

تجربة عملية لشراء زجاجة مياه

وأجرى أحمد فايق تجربة عملية لشراء زجاجة مياه معدنية من السوبر ماركت الذكي، ودفع النقود من خلال البطاقة الائتمانية بعد قراءة باركود السلعة، معلقا: «الموضوع بسيط خالص».