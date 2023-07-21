بائع بالعلمين: «شقة الفول بـ4 جنيهات.. واللي مش معاه هياكل عشان البركة تيجي»

قال «أحمد»، صاحب إحدى عربات الفول بالسوق القديم بمدينة العلمين، إنَّه مع انتهاء الموسم الدراسي وتزامناً مع دخول فصل الصيف بدأ الزوار يتوافدون على المنطقة لتحدث رواجا وتشهد انتعاشا تجاريا للمدينة ومنطقة السوق.

صاحب عربة فول بالسوق القديم: الصيف موسمنا ونشكر جهود الدولة لتحسين الطرق والخدمات

وأضاف البائع خلال جولة تفقدية للسوق القديم بمدينة العلمين يقدمها مراسل شاشة «إكسترا نيوز» الإعلامي محمود السعيد، أنَّ «موسم الصيف موسمنا نحن البائعين والتجار.. الموسم اللي بناكل فيه عيش من توافد الزوار.. والخدمات والتوسعة للطرق التي قامت بها الدولة ساهمت في زيادة الرزق».

قائمة أسعار المأكولات الشعبية

وتابع صاحب عربة الفول، معلناً عن قائمة الأسعار لـ المأكولات الشعبية بالسوق القديم للعلمين، «شقة الفول بـ 4 جنيهات و«البطاطس» بسعر 4 جنيهات أيضاً أما «البيض» فيباع بـ 7 جنيهات والطلب تكلفته «20 جنيهاً فقط» «واللي معاه ياكل.. واللي مش معاه ياكل» عشان البركة تيجي».