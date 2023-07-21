لطلاب الشهادة الإعدادية.. موعد امتحانات الدور الثاني بمحافظة القليوبية

تنطلق الاثنين المقبل امتحانات الدور الثاني بمحافظة القليوبية للشهادة الإعدادية 2023 وفق الجداول المعلنة، حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لبدء الامتحانات التي تستمر على مدار 6 أيام اعتبارا من 24 يوليو الجاري حتى الأول من أغسطس المقبل.

تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية للشهادة الإعدادية وجدول الامتحانات .

موعد امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم لـ«الوطن» أن امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 تنطلق الاثنين المقبل 24 يوليو الجاري وتستمر حتى 1 أغسطس المقبل، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية للشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية الشهادة الإعدادية

أوضحت وكيل وزارة التعليم ل«الوطن» أن جدول امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية 2023 كالتالي :

24 يوليو : اللغة العربية والخط والإملاء

- 25 يوليو : الهندسة

- 26 يوليو : الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- 30 يوليو : العلوم والتربية الدينية

- 31 يوليو : اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

- 1 أغسطس : الدراسات الاجتماعية

الاستعدادات لامتحانات امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم، أنها عقدت اجتماعا لمراجعة أعمال الاستعدادات لامتحانات امتحانات الدور الثاني محافظة القليوبية للشهادة الإعدادية، وجهت خلاله بمواجهة الغش وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا في اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ و مراقبي الأدوار والالتزام بتوفير الجو المناسب للطالب في اللجان وتوفير الهدوء والأمن داخل وخارج اللجان.