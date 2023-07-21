مصرع طفل غرقا في شاطئ النخيل بمرسى مطروح

لقي طفل مصرعه غرقا في شاطئ النخيل في مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم، خلال الاستحمام بالشاطئ، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق شاطئ النخيل في مرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحية حادث غرق شاطئ النخيل بمدينة مرسى مطروح ويدعي محمد طارق شحاتة، 5 سنوات، من أسيوط وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة ونقل الجثة ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى العام.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ النخيل وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير إلى جهات التحقيق. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.