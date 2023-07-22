ضبط 400 مخالفة تموينية وتحرير 134 محضرا لمنشآت غذائية بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بتكثيف حملاتها على مدار الأسبوع بداية من السبت 15 يوليو إلى الجمعة 21 يوليو، وتمكنت من ضبط 400 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

تكثيف الحملات المرورية المفاجئة بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات المرورية المفاجئة على الأسواق حفاظا على سلامة المواطنين، والتأكد من وصول الدعم للمواطنين.

وأشار في بيان إلى أن الحملات أسفرت على ضبط مخالفات على مدار الأسبوع جاءت كالآتي:

- السبت: ضبط 48 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

- الأحد: ضبط 72 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- الاثنين ضبط 80 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- الثلاثاء ضبط 75 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

- الأربعاء ضبط 132 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

- الخميس ضبط 89 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

ضبط مخالفات في منشآت غذائية بالدقهلية

وأكد شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 317 منشأة تبين أن 69 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأشار أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 134 محضرا وسحب 54 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 2134 كيلو من أغذية متنوعة و580 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.