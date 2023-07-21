جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب مخدرات وأسلحة بيضاء

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته قطعتي «حشيش» ولفافة بها «كوكايين» وزجاجتين بهما سائل مخدر، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته أسلحة بيضاء.

تفاصيل حالة الضبط الأولى

وبالنسبة إلى الحالة الأولى، كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته لفافة بها كمية من بودرة مخدر الكوكايين وقطعتي حشيش بوزن 30جرام وزجاجتين بهما سائل لعقار مدرج بجداول المخدرات.

وتم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر، مأمور الجمرك وإبراهيم حسن طلحة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في حضور الدكتور مصطفى أبو الوفا، من إدارة الأمن الجمركي.

تفاصيل حالة الضبط الثانية

بينما كانت الحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، حيث استوقف أحمد صبري عطية، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من هادي أشرف، مأمور الجمرك، وسامح سيد، رئيس القسم، اللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب.

وقام محمد يوسف محمد، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف محمد فتح الله، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط خنجرين، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وأمر رأفت وهيب عازر، مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 178 لسنة 2023 للراكب الأول، كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 179 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.