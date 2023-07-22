أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2168 جنيها دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 22 - 7 - 2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 2478 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2271 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2168 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 1858 جنيها دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية إذ سجل نحو 1445 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17344 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 77057 جنيها.