إعلان التقديم للأوكازيون الصيفي بسوهاج.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، عن بداية التقديم لفترة الأوكازيون الصيفي، الذي يبدأ يوم 7 أغسطس المقبل، لمدة شهر من تاريخ البدء بكل محل أو شركة مشتركة به، على أن تقدم طلبات الاشتراك إلى إدارة التجارة الداخلية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة للتقديم للأوكازيون

وكشفت إدارة التجارة الداخلية عن المستندات المطلوبة من كل محل للاشتراك في الأوكازيون كالتالي:

- صورة ضوئية من تحقيق الشخصية لصاحب المحل أو المدير المسؤول عنه، أو من ينوب عن صاحب المحل قانونيا.

- صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالمحل محدد بها النشاط.

- طلب تصريح بالاشتراك في الأوكازيون لكل محل مشترك مدون به نسب الخصم، ويجرى طباعة التصريح من الموقع الرسمي للإدارة، أو من خلال التوجه للإدارة واستلام الطلب.

- دمغة فئة واحد جنيه من مكتب البريد.

- عدد 2 نموذج تصريح أوكازيون لكل محل مشترك.

استيفاء الأوراق المطلوبة للأوكازيون

وأهابت إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالمواطنين أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون، استيفاء الطلبات، مؤكدة أنه لن يجرى قبول الطلبات غير المستوفاة المستندات المطلوبة.