إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بوادي النطرون

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وحرر محضرا بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ودفع بـ5 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وملاكي بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون، ونقل المصابون جميعاً إلى المستشفى وجاري المتابعة واستخراج تقرير حول الحالة الصحية للمصابين.