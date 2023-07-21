ضبط 17 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية على الأسواق العامة والمحلات التجارية، ومحلات بيع الأسماك المملحة والطازجة، وكذلك محلات الجزارة للحوم البلدية الحية والمجمدة، مشيراً أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 17مخالفة تموينية متنوعة، لبيع خارج التسعيرة لبعض السلع والمواد الغذائية، وضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونقص في وزن رغيف العيش البلدي المدعم.

ضبط مخالفات تموينية في كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحرير 17 محضراً تموينياً متنوعاً، مؤكدا على مواصلة الجهود المكثفة في العديد من الحملات التموينية بكفر الشيخ، والتي تهدف لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط حركة المتاجر والأسواق العامة، ومحلات بيع الألبان والجبن، وذلك بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين.

حملات تموينية متواصلة على مدار اليوم

وأضاف أيضا أن الحملات التموينية في كفر الشيخ متواصلة اليوم الجمعة، وفي أيام العطل الرسمية، وذلك لتحقيق الانضباط ومراقبة الأسعار ومجابهة جشع بعض التجار.