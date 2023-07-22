القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك 38 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 38 مرة، باستخدام 155 طلقة من الذخيرة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مناقشة تقديم صواريخ «أيه تي أيه سي إم أس» لـ«كييف» مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، خلال «منتدى آسبن الأمني»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر مقطع فيدي انفجارا ضخما بمقاطعة «جيتومير» الواقعة في شمال النصف الغربي من أوكرانيا، يرجح أن يكون نتيجة لغارات روسية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وظهر في الفيديو، عمود دخان، كما سمع انفجارات كالرصاص المتفجر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان زيلينسكي، وصف في وقت سابق، «جسر القرم» بهدف أوكرانيا الذي يجب تحييده، وأضاف الرئيس الاوكراني، خلال حديثه في «منتدى آسبن الأمني»، أن يجب تحييد كل هدف يجلب الحرب وليس السلام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.