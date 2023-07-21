دبلوماسية روسية تتحول لخبازة بعد الأزمة الأوكرانية.. فازت بمسابقة بأوروجواي

في أوروجواي وعلى بعد آلاف الكيلومترات من الأزمة الروسية الأوكرانية، قررت الدبلوماسية الروسية السابقة، إيكارينا جيرمانوفيتش، تغيير مهنتها وتحويلها إلى خبازة، ونجحت في الفوز بالجائزة الكبرى في برنامج تلفزيوني، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

بعد أن استقالت من وظيفتها كمستشارة اقتصادية في السفارة الروسية في مونتيفيديو للاحتجاج على الأزمة الروسية، قررت جيرمانوفيتش، اتخاذ طريق جديد لنفسها في مجال الخبز، ونجحت في الفوز بمسابقة وطنية في أوروجواي.

الأزمة بين البلدين تسبب ألم لن يزول أبدًا

وأكدت جيرمانوفيتش، بعد أن أصبحت شخصية معروفة في الدولة الصغيرة في أمريكا اللاتينية، أن الأزمة في أوكرانية «تسبب ألمًا لن يزول أبدًا».

في منزلها بمونتيفيديو، صرحت جيرمانوفيتش بأن الأزمة بين البلدين ولدت شرخًا سيستغرق عقودًا لإصلاحه، وأنها تسببت في تحطم العائلات وفصل بعضها عن بعض.

ولدت جيرمانوفيتش قبل 40 عامًا في زابوريجيا، التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من الاتحاد السوفياتي، ولكنها أصبحت اليوم منطقة أوكرانية، ثم انتقلت جيرمانوفيتش إلى موسكو، إذ نشأت مع والديها وأشقائها.

جيرومانوفيتش تنقطع عن أقاربها في أوكرانيا بسبب الأزمة ولعدم وصفها بالخيانة

وتحمل جيرومانوفيتش الجنسية الروسية فقط، لكنها كانت تقضي فترات أجازتها الصيفية خلال طفولتها في أوكرانيا وتمتلك أصدقاء وأقارب في البلدين، لكنها انقطعت عن الكثير من أقاربها بعد الأزمة الأوكرانية.

وصرحت بأن في كييف أي تواصل مع أشخاص في موسكو يُعتبر خيانة، والأمر كذلك أيضا من جانب الروس، وهناك بعض أقاربنا توقفوا على اتواصل معنا لأنن نحمل فقط الجنسية الروسية.