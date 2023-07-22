عاجل.. الزمالك يحسم 3 صفقات بينهم حارس مرمى جديد: تعرف على التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أنهت اتفاقاتها على ضم محمود حمادة لاعب نادي فاركو وحارس مرمى ومهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض قبل المشاركة في مسابقة البطولة العربية في السعودية.

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد

وأوضح المصدر أن الزمالك يخطط لقيد الثلاث صفقات من خلال إنهاء أزمة إيقاف القيد بسداد الغرامة الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لسبورتنج لشبونة البرتغالي وذلك بعد وصول المبالغ المتأخرة من نادي التعاون السعودي في صفقة مصطفى فتحي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن النادي سيقوم بتسديد الغرامة كاملة والبالغة مليون ونصف المليون دولار يوم الأحد المقبل إلى نادي سبورتنج لشبونة، من أجل تفعيل الصفقات التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية وإنهاء أزمة قيدها في اتحاد الكرة.

صفقات الزمالك الجديدة

واختتم: «نادي الزمالك أتم الاتفاق بالفعل مع ثلاث صفقات من بينها محمود حمادة لاعب نادي فاركو وحارس مرمى ولاعب أجنبي، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقات الجديدة فور الانتهاء من أزمة القيد ودفع الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل المشاركة في البطولة العربية».