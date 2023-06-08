«تعليم السويس»: الاستراحات جاهزة لاستقبال مراقبي لجان الثانوية العامة

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنّه تم الانتهاء من تجهيز عدد 15 استراحة، بجميع وسائل الإعاشة في محيط المدارس المستهدفة بوجود لجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة، على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين.

وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم التشديد على نظافة وتطهير وتعقيم فرش الاستراحات، استعدادا لاستقبال ملاحظي امتحانات الثانوية العامة، وتجهيزها بالاحتياجات الأساسية للإعاشة من ثلاجات ومواقد الطهي وبونات صرف الخبز اليومي، بالتعاون مع مديريه التموين في السويس.

المراجعة الفنية على الاستراحات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وجود لجنة فنية، لمراجعة سلامة السباكة وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والنظافة العامة في جميع الاستراحات، كما خصص مشرفا لكل استراحة، لضمان جودة الخدمة المقدمة لضيوف المحافظة أثناء تأديتهم لمهمتهم القومية في موسم الامتحانات العامة.

وأوضح أنه تفقد الاستراحات، للتأكد من تنفيذ التعليمات، ومراجعة جودة الفرش ومتطلبات الإعاشة، وكذلك الحالة الفنية لدورات المياه ومصابيح الكهرباء والمراوح والثلاجات، وكل سبل الراحة لزملائنا الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.

وأكد أنّ هذه التجهيزات جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة متابعة فرش وتجهيز الاستراحات اللازمة، استعدادا لاستقبال ضيوف محافظة السويس من المكلفين بأعمال الامتحانات الثانوية العامة.