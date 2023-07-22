وسائل إعلام: سمع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي الأوكرانية

دوت انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي «كيروفوهراد» وسط أوكرانيا، فيما انطلقت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

صعوبة إيجاد شروط تسوية سلمية في أوكرانيا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، قال في وقت سابق، إنه يتعذر على الولايات المتحدة إيجاد شروط تسوية سلمية في أوكرانيا بحيث تكون مقبولة بالنسبة لـ«موسكو»، مضيفا في «منتدى آسبن ​​الأمني السنوي، إن السلام الموثوق يتطلب احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وما تنص عليه مواثيق المنظمة».