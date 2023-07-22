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وسائل إعلام: سمع دوي انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي الأوكرانية

كتب:

حسن رمضان
04:34 ص | السبت 22 يوليو 2023
آثار قصف روسي على أوكرانيا-صورة أرشيفية

آثار قصف روسي على أوكرانيا-صورة أرشيفية

دوت انفجارات في مدينة كروبيفنيتسكي «كيروفوهراد» وسط أوكرانيا، فيما انطلقت صافرات الإنذار للتحذير من غارة جوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

صعوبة إيجاد شروط تسوية سلمية في أوكرانيا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، قال في وقت سابق، إنه يتعذر على الولايات المتحدة إيجاد شروط تسوية سلمية في أوكرانيا بحيث تكون مقبولة بالنسبة لـ«موسكو»، مضيفا في «منتدى آسبن ​​الأمني السنوي، إن السلام الموثوق يتطلب احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وما تنص عليه مواثيق المنظمة».

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وسائل إعلام: سماع دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في أوكرانيا
بقلم حسن رمضان