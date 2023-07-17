الألغام الروسية تعرقل الهجوم المضاد للقوات في أوكرانيا

تأثر الهجوم المضاد الذي نفذته أوكرانيا ضد القوات الروسية بوجود حقول الألغام التي زرعها الجيش الروسي في تلك المناطق، وبحسب تحليلات الخبراء العسكريين، يبدو أن إعلان أوكرانيا عن هجوم مضاد متوقع على عدة جبهات منذ عدة أشهر، دون إدراك بأن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي لتعزيز خطوط الدفاع الخاصة بها.

الهجوم المضاد لأوكرانيا في مواجهة التعزيزات الروسية

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه على مدار الفترة الماضية، عززت القوات الروسية جميع التحصينات على المحاور التي من المتوقع ان يستهدفها الهجوم المضاد من جانب أوكرانيا، حيث زرعت القوات الروسية حقولًا من الألغام المضادة للأفراد والدبابات، ومن جهة أخرى، اضطرت القوات الأوكرانية للتقدم ببطء وتحت ظروف صعبة بسبب كثافة حقول الألغام التي زرعها الجيش الروسي على الجهتين الجنوبية والشرقية.

التحرك على الأقدام بدلاً من استخدام المدرعات

وتابع تقرير «نيويورك تايمز»، أنه للتعامل مع هذه الحقول، لجأت مجموعات صغيرة من خبراء المتفجرات الأوكرانيين على الخطوط الأمامية إلى الزحف داخل الحقول وتفكيك الألغام باستخدام الأدوات المتفجرة عن بُعد، كما أدركت قيادة القوات الأوكرانية في كييف تأثير الألغام على تقدمها، وقامت بتغيير استراتيجيتها، حيث تحركت الوحدات القتالية ببطء وعلى الأقدام بدلاً من محاولة استخدام المدرعات والدبابات التي تم الحصول عليها من الحلفاء الغربيين ضمن سياسة الهجوم المضاد.

ونقلت الصحيفة عن قائد الجيش الأوكراني: «لم يعد بإمكانك استخدام مدرعات، لأن حقول الألغام عميقة جدًا، وسيتم تدميرها عاجلاً أم آجلاً بنيران مركزة»، كما أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة التقدم، معتبرًا أن كل متر يستحق الامتنان وأن القوات الروسية تستخدم كل إمكاناتها لوقف المقاتلين الأوكرانيين.