قصفت القوات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في «مقاطعة دونيتسك» بـ8 قذائف من عيار 155، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

وقصف سلاح الجو التابع لمجموعة «فوستوك» العسكرية التابعة للجيش الروسي، أكثر من 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على «محور زابوريجيا»، كما صدت القوات الروسية، هجوم قرب مدينة روبوتينو.

إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب في ميرني

ونجح سلاح المدفعية في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع «المسلحين» في منطقة ميرني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، قال رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، إن غالبية دول أمريكا اللاتينية لم تستجب للضغوط الأوروبية، لدعوة، فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في القمة الثالثة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «سيلاك» والاتحاد الأوروبي في 17 و18 يوليو الجاري في بروكسل، واصفا الرئيس الاوكراني، بالفاشي النازي.