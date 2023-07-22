«القاهرة الإخبارية»: «العالمية للأرصاد» تتوقع استمرار موجات الحر في أغسطس

أكد جون نيرن كبير مستشاري المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، استمرار موجات الحر الشديد في جزء كبير من العالم، واستمرارها خلال أغسطس بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية.

علينا أن نتوقع أو نستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن كبير مستشاري المنظمة، أنها تتوقع تجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط 40 درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم موجة حارة، مضيفًا: «علينا أن نتوقع أو على الأقل أن نستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس».

تغير المناخ يسبب زيادة موجات الحر

وأكد «نيرن» أن تغير المناخ يعني زيادة تواتر حدوث موجات الحر وتكرارها عبر المواسم، مقترحًا التخلص من استخدامات الوقود الأحفوري التي تسبب التلوث، مضيفًا «إذا ما تخلصنا من الوقود الأحفوري، فإننا سنحد من عامل كبير يسهم في ما نشهده حاليا» مشددًا على أنهم لا يمكنهم تغيير الوضع بسرعة، لكن يمكننهم بالتأكيد التحرك في هذا الاتجاه.

وشهد عدد من دول العالم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية لأول مرة وتجاوزت الحرارة 55 درجة في عدد من الأماكن.