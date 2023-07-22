«النقل» توثق تشغيل محور كلابشة بأسوان.. وخبير: له دور مهم في الاستثمار

وثقت وزارة النقل، أعمال تشغيل محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، في فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، موضحة أن المحور يمتد بطول 23 كيلومترا وعرض 21 مترا.

أشاد الدكتور أحمد محمدي خبير النقل بالمحاور والطرق الجديدة التي تنفذها وزارة النقل، موضحاً أن الوزارة عملت على ربط جميع الوسائل ببعضها البعض كالسكة الحديد والموانئ والطرق والكباري والمحاور، وهو ما يتيح سهولة وزيادة عملية الاستثمار في مختلف المناطق سواء الزراعية أو الصناعية.

دور مهم لمحاور النيل في عملية الاستثمار خاصة بالصعيد

وأضاف «محمدي» لـ«الوطن»، أن محاور النيل لها دور مهم في عملية الاستثمار خاصة في الصعيد، مؤكداً أن وزارة النقل عملت على تنفيذ أكثر من محور في الفترة الأخيرة، وحظي الصعيد بنصيب الأسد فيها، ما يتيح فرص تنمية حقيقية للجنوب.

وأضافت وزارة النقل، في الفيديو، أن محور كلابشة التنموي يشمل 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل 14 عملاً صناعياً إذ يتكون المحور من 9 كباري و5 أنفاق، وبلغت تكلفته مليار جنيه.

مزايا محور كلابشة التنموي

ونوهت وزارة النقل، إلى أن تنفيذ محور كلابشة حقق العديد من المزايا أولها ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي شرق النيل بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي.

أوضحت: «أسهم المحور في ربط المناطق بمحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل»، لافتة إلى حرصها على التوسع في تنفيذ محاور على النيل لتحقيق التنمية.