«أمازون» تستثمر 120 مليون دولار لمعالجة الأقمار الصناعية.. ماذا يحدث في الفضاء؟

أعلنت شركة «أمازون» عن خطتها لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

شركة التكنولوجيا العملاقة تتطلق أول قمر صناعي

وتأتي تلك الخطوة مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها لتحقيق مشروعها الطموح والمعروف باسم شبكة «مشروع كويبر» لنشر الإنترنت.

وفي الوقت الحالي، أعرب فرانك، ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس فلوريدا» والمعروفة أيضًا بذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في ولاية فلوريدا، بسعادته الكبيرة لدخول شركة «أمازون» في هذا المجال، مؤكدًا أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله.

مشروع كويبر يطلق 3236 قمرًا صناعيًا

ومن المرجح أن مشروع كويبر يستهدف تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمرًا صناعيًا في مدار منخفض من الأرض، وذلك في إطار توفير اتصال عالمي عالي السرعة لشبكة الإنترنت.

ومن المعروف أن «مشروع كويبر» هو من أطلقته شركة أمازون لبناء كوكبة من الأقمار الصناعية، كما حصلت على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية لوضع عدد من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.

ومشروع كويبر يحاول توفير خدمة نطاق عريض موثوقة وبأسعار معقولة وعالية السرعة وتوفير للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى الأماكن التي يصعب فيها وضع شبكات الألياف التقليدية أو الشبكات اللاسلكية.