السيطرة على حريق محل تجاري بشبين الكوم.. ومصدر: لا خسائر في الأرواح

شهدت مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، نشوب حريق هائل في محل بالبر الشرقي، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع انتشارها للعقارات المجاورة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

لا خسائر في الأرواح

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بقسم شرطة شبين الكوم، تبين نشوب حريق هائل في محل بمنطقة البر الشرقي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السبب هو وجود ماس كهربائي.

وأكد مصدر مسؤول بمدينة شبين الكوم لـ«الوطن»، أنه فور نشوب الحريق انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو الحي لمتابعة عملية السيطرة على الحريق، مشيرا إلي عدم وجود خسائر في الأرواح نتيجة الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد نشوب حريق هائل في محل بمنطقة البر الشرقي بدائرة القسم، وتم السيطرة على الحريق كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.