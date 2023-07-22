الثلاثاء المقبل.. «‎القومي للترجمة» ينظم حفل توقيع «مقدمة في التصوف المسيحي»

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توقيع كتاب «مقدمة في التصوف المسيحي» ‎تأليف توماس ميرتون، وترجمة كرم عباس، وتصدر مبيعات المركز في يونيو الماضي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

معلومات عن توماس ميرتون

ويعد توماس ميرتون، أحد أهم الكُتاب الروحيين في القرن العشرين وهو راهب، ولاهوتي، ومتصوف، وشاعر، وناشط اجتماعي، وسياسي، وصُنفت كتاباته ضمن الأكثر مبيعًا في القرن الماضي، غير أن شهرته تعود في المقام الأول إلى انخراطه في دراسات مقارنة الأديان، كما يعد أحد الرواد المعاصرين في فتح مساحات للحوار الديني بين المسيحية الغربية من جانب، والتراث الديني الشرقي من جانب آخر.

ويقول الدكتور كرم عباس: «إن التراث الصوفي المسيحي الهائل، لا ينفصل عن التراث الأخلاقي والعقائدي، فهم يشكلون معًا كلٌ واحد. فبدون الصوفية ليس هناك لاهوت حقيقي، وبدون اللاهوت، ليست هناك صوفية حقيقية».