كيفية تقسيط مديونية الفواتير في شركة المياه بالمنوفية.. 4 خطوات

جهود كبيرة تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية لتوعية المواطنين بالخدمات المقدمة في مراكز خدمة العملاء على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، ومن بين هذه الخدمات تقسيط وجدولة المديونية المستحقة للفواتير.

المستندات المطلوبة لتقسيط فواتير المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب تقسيط المديونية المستحقة للفواتير غير المسددة على أقساط شهرية وجدولتها كالتالي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- نموذج طلب تقسيط مديونية.

4- آخر فاتورة تم سدادها من العميل.

5 - التليفون الأرضي والمحمول للعميل الإجراءات.

خطوات تقسيط وجدولة فواتير شركة المياه

وأشارت شركة مياه المنوفية، إلى أنه لإتمام تنفيذ الخدمة وتقديم طلب تقسيط المديونية المستحقة للفواتير، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية.

2- بسداد 25% من المديونية كدفعة مقدمة كحد أدنى.

3 - تحرير العميل إقرار بقبول دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة باللائحة.

4 - إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

وأكدت «مياه المنوفية» أن العميل يمكنه الانتهاء من تقديم طلب تقسيط المديونية والحصول على الرد، في نفس اليوم.