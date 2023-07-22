صحيفة سعودية: العالم مطالب بالتصدي لخطاب الكراهية المؤجج والمغذي للفتن

أكدت صحيفة «الرياض» السعودية، أن العالم مطالب بالتصدي لخطاب الكراهية الذي يؤجج الفتن في المجتمعات ويغذيها، وزاد مع تطور وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي.

اعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

وكتبت اصحيفة عكاظ، في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان «القيم تنتصر»، أنه في انتصارٍ لقيم التسامح والتعايش، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء، بعد مطالبة حثيثة من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول، رغم ما واجهه القرار من معارضة الولايات المتحدة ودول أوروبية، بدعوى أنه يتعارض مع رؤيتهم لحرية التعبير».

وأضافت أن القرار ينص على إدانة أية دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة العلنية والمتعمدة التي مست القرآن الكريم، وتضمن كذلك دعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، مشيرة إلى أن القرار يدعم مفهوم التعايش السلمي.

«عكاظ» تنتقد التصرفات غير المسؤولة

ولفتت الصحيفة، إلى أن مثل هذه التصرفات قد تكون فردية غير مسؤولة، لكن الخلاف يوجد عندما تكون بغطاء تشريعي وبزعم أنها حرية تعبير، وهي أبعد ما تكون عن ذلك عندما تستفز مشاعر الآخرين وتتعدى على رموزهم الدينية، بل ويكون مرتكبها في مأمن من أية عقوبة رغم ما يتسبب فيه من أذى وتعدٍ.