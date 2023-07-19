البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة في بناء مساجد تجاور الكنائس بالتجمعات السكنية

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بالرؤية التي تتبناها الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند تأسيس المجتمعات العمرانية والتجمعات السكنية الجديدة، التي تنشئها الدولة، وهي الحرص على بناء مسجد وكنيسة ومدرسة في هذه المجتمعات.

البابا تواضروس يشيد برؤية الدولة في بناء مسجد وكنيسة في التجمعات السكنية

جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقد مساء اليوم، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بـ«بشاير الخير3» بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، وهي إحدى الكنائس التي أنشأتها الدولة في هذا التجمع السكني الحضاري الجديد.

وقال البابا: «زيارتي الأولى لهذه الكنيسة كانت في عام 2020 عندما افتتحها الرئيس السيسي، ورؤية الرئيس حينها كانت أن إنشاء الكنيسة مع المسجد وثلاث مدارس يجمعهم فناء واحد جاء بهدف أنه عندما يجتمع الطلبة أثناء وقت راحتهم يشاهدون مئذنة المسجد وقبة الكنيسة معًا».

البابا تواضروس: الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر

وتابع البابا: «لأن الكنيسة مع المسجد تُشكل وحدة مصر، فينشأ داخلهم احترام الكنيسة والمسجد، والهدف من هذا هو تربية وزرع الروح الوطنية وهوية مصر، في نفوس الطلاب».

وأضاف: «وهذا سبب اعتزازي بهذه الكنيسة» مشيرا إلى أن زيارته الثانية للكنيسة كانت عندما دشّنها، أما الزيارة الثالثة فكانت في أحد الشعانين عام 2021.